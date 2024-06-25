اخبار السعوديه

بتوجيه القيادة.. خالد بن سلمان يصل الصين في زيارة رسمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم بتوجيه القيادة.. خالد بن سلمان يصل الصين في زيارة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.
وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً

أمير الباحة لتماضر الرماح: نحن على استعداد لنكون جزءًا من نجاحات العمل
هنا رابط التقديم على وظائف جامعة تبوك
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا