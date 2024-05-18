طريقة عمل كيكة الأناناس في المنزل بخطوات سهلة.. «وصفة جديدة لأطفالك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كيكة الأناناس هي من أشهر حلويات المطبخ اللبناني، وتتميز بمذاق شهي ولذيذ، كما تعتبر من الحلوى سريعة التحضير في المنزل، إذ يمكن للأمهات إعدادها لأطفالهن بسهولة وبمكونات متوفرة في كل بيت.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيك الأناناس بخطوات سهلة وفي وقت لا يتعدى 20 دقيقة خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر قناة «سي بي سي سفرة»، نستعرضها كالتالي:
طريقة عمل كيكة الأناناس
مقادير كيكة الأناناس:
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- ½ كوب زيت.
- ½ كوب حليب.
- بيضتان.
- 1 معلقة كبيرة فانيليا.
- 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر.
- ½ معلقة صغيرة بيكينج صودا.
مقادير الحشو
- 1 علبة أناناس مصفاه.
- ½ كوب عصير أناناس.
- ¼ كوب سكر.
- ¼ كوب زبدة لينة.
طريقة تحضير كيكة الأناناس
- ادهني الصينية بالزبدة ووزعي قطع الزبدة في صينية الكيك.
- وزعي السكر البني فوق الزبدة ثم رتبي شرائح الأناناس.
- اخفقي البيض مع الفانيليا لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج فاتح اللون.
- ضيفي الزيت والسكر واخفقي حتى يصبح المزيج كريميا وناعما، ثم ضيفي الحليب واخفقي.
- ضيفي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا، واخفقي حتى تتجانس المكونات.
- صبي مزيج الكيك فوق الأناناس والسكر البني والزبدة، وادخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة.
- اخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد ثم اصنعي شقوقًا صغيرة بالشوكة وشربيها بعصير الأناناس.
- اقلبي الكيك في طبق التقديم وقطعيه وقدميه.