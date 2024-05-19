كيف تعرف أنك مصاب بسوء التغذية؟.. 7 علامات شائعة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:هند سامي

قد يحدث سوء التغذية عندما لا يوفر النظام الغذائي للشخص ما يكفي من العناصر الغذائية أو التوازن الصحيح للصحة المثالية للجسم، غالبًا تتضمن أعراض سوء التغذية علامات منها، فقدان الوزن وانخفاض الشهية والتعب، وفقاً لما ذكر موقع"Starhealth".

علامات تدل على سوء التغذية

1. فقدان الوزن

سوء التغذية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، ومع ذلك من الممكن أن يحافظ شخص ما على وزن صحي أو حتى يعاني من زيادة الوزن بينما لا يزال يعاني من سوء التغذية.

يمكن أن يحدث هذا عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية، مثل بعض الفيتامينات والمعادن، من خلال النظام الغذائي.

2. الشعور بالتعب والتهيج

من علامات سوء التغذية الشعور بالإرهاق ونقص الطاقة والرغبة الشديدة في النوم مما يعيق أداء المهام اليومية المنتظمة.

3. بطء وقت شفاء الجروح

يمكن أن تؤدي مستويات البروتين غير الكافية إلى إعاقة إنتاج الكولاجين، وبالتالي إطالة وقت شفاء الجروح، ومن الضروري الحفاظ على مستويات كافية من البروتين لتسهيل معدلات التئام الجروح المثالية.

4. الاكتئاب

قد يؤدي سوء التغذية لشعور بالاكتئاب، المعروف باسم اضطراب المزاج، والشعور المستمر بالحزن وعدم الاهتمام، ويشار إليه باسم اضطراب الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب السريري، وهو يؤثر على عواطف الفرد وأفكاره وسلوكياته.

5. البرودة المستمرة

الشعور المستمر بالبرودة في الجسم يدل على العديد من الحالات الطبية، منها سوء التغذية.

6. فقدان الشهية

قد يعاني الفرد من انخفاض الرغبة في تناول الطعام، وهو ما يشار إليه عادة بانخفاض أو ضعف الشهية.

7. ضعف التركيز

يجد الشخص الذي يعاني من سوء التغذية، ضعفا وصعوبة في التركيز وقد يتشتت انتباهه بسهولة.

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