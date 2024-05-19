خبير لغة جسد يكشف مفاجأة بشأن هادية غالب وشريكها في the blind date show (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في الساعات القليلة الماضية، تصدرت البلوجر هادية غالب "تريند" موقع "يوتيوب"، وذلك بعد عرض حلقتها في برنامج "The Blind Date Show"، مع الشاب أحمد غازي.

يعتمد البرنامج على فكرة جمع شاب وفتاة لا يعرف أحدهما الآخر مسبقا، ليلتقيا في استوديو البرنامج للمرة الأولى، ومحاولة التعرف على بعضهما من خلال حديث مفتوح دون أن يرى كل منهما الآخر، قبل أن يقررا إذا كان يمكنهما الاستمرار في علاقة أم لا.

وخلال حلقة هادية غالب وأحمد غازي، حدث بينهما مناوشات عديدة واتهمها أنها "لا تعرف ماذا تريد"، وقرر كل منهما أن اللقاء بينهما لن يتكرر، قبل أن يترك غازي الحلقة ويغادر، ما أثار ردود فعل عديدة بين متابعي البرنامج ومتابعي السوشيال ميديا.

خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم أشار خلال حديثه لـ لـ"الخليج 365"، إلى وجود علامات تدل على عدم اتزان وعدم استقرار في علاقتهما، فتصرفات هادية وأحمد تُظهر بوضوح تأثرهما بعلاقات سابقة فاشلة تركت آثارا نفسية سلبية على سلوكهما.

وكشفت الحلقة أيضا عن تناقضات واختلافات في شخصيتيهما وتطلعاتهما، ففي بداية الحلقة، ظهرت ثقة أحمد بنفسه بشكل كبير، بينما بدت هادية أكثر ترددا.

تحليل لغة جسد هادية غالب

لمس الوجه

أظهرت هادية علامات توتر وعدم راحة بعد ذكر عمرها، بسبب شعورها بعدم التوازن، مثل لمس وجهها.

ضم الأصابع

يشير ضم الأصابع في لغة الجسد إلى محاولتها كبت مشاعرها وانعدام ثقتها بنفسها.

ابتسامة مصطنعة

تدل على عدم شعورها بعدم الارتياح والحزن على فشل تجاربها السابقة.

النظر إلى الأرض أثناء حديثها

النظر إلى الأرض أثناء حديثها عن السعادة في الحلقة، يشير إلى مشاعر حزن أو ندم ناتجة عن علاقات سابقة.

رفع الحاجبين

رفع حاجبيها يدل على الشك في حديث أحمد.

تحليل لغة جسد أحمد غازي

رفع الحاجبين

أشار رفع حاجبيه إلى ثقة مبالغة بالنفس، وشعوره بالشك كلام هادية أو عدم تصديقه تماما خاصة أثناء حديثها عن سفرها خارج مصر.

إغلاق يديه

أثناء حديثه، حرص أحمد على إغلاق يديه بشكل متكرر، رغبة في عدم الكشف عن تفاصيل محددة في حياته ومكان إقامته.

ابتسامة مصطنعة

أظهر ابتسامة مصطنعة عند الحديث عن مظهره، ما يشير إلى شعوره بالغرور أو عدم الأمان، والنرجسية.

اعتراف بالخيانة

صراحة أحمد بشأن خياناته بأنها أمر طبيعي يدل على وجود خلل في تفكيره.

أكد "أبو هاشم" ضرورة معالجة هادية وأحمد لمشكلاتهما النفسية قبل الشروع في أي علاقة عاطفية جديدة، وذلك لضمان استمراريتها ونجاحها على المدى الطويل.

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