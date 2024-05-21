الامارات | "إحساس ونكهة غير عادية".. مفاجأة مقززة في وجبة باستا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكت طبيبة الأسنان الكولومبية ليلى مدينا، أنها كانت تتناول وجبة معكرونة تبدو صحية في منزل عائلتها بمنطقة ميامي، عندما لاحظت "إحساسا ونكهة غير عادية" في فمها، مضيفة أن " اللقمة كانت كريهة جدًا" لدرجة أنها بصقتها ووضعتها على طبقها لاكتشاف طبيعتها.

ورأت الطبيبة مدينا ما أثار رعبها، حين وجدت أمامها كتلة بشعيرات وخطمًا صغيرًا، لتميز بسرعة كونه رأس فأر صغير. وقالت المرأة التي كانت حاملاً في شهرها الثامن في ذلك الوقت، أنها عانت من مرض في الجهاز الهضمي وأصابتها ندوب نفسية بسبب هذه التجربة.

وتم توضيح مزاعم مدينا في دعوى قضائية رفعتها مؤخرًا ضد عملاق البيع بالتجزئة كوستكو وRana Meal Solutions في محكمة فلوريدا. وتطالب الشكوى بتعويضات عن "الإهمال والمسؤولية الصارمة وانتهاك الضمان". وقالت الطبيبة إنها اشترت رافيولي السبانخ والجبن العضوي من متجر كوستكو في شارع ويست فلاجلر في ميامي في 20 يناير 2023، بينما كانت في زيارة من كولومبيا. ومن ثم أحضرت المعكرونة إلى منزل عائلتها، وقام شقيقها بطهيها في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفقًا للشكوى.

وقالت صحيفة "ميامي نيو تايمز" أن الشركتين لم تستجيبا لطلب الصحيفة بالسؤال. وتزعم الدعوى أنه بعد هذا الاكتشاف المثير للقلق، أصيبت مدينا بالغثيان و"بدأت تعاني من القيء الشديد والإسهال وتشنجات البطن" بسبب ابتلاعها "جزء من رأس الفأر المتحلل " كما أنها " أصبحت في الوقت نفسه تشعر بحزن شديد بسبب تأثير استهلاكها لهذا الطعام المغشوش على طفلها الذي لم يولد بعد."

ولم تحدد الصحيفة حجم التعويض الذي تطالب به المرأة، ولا موعد المحاكمة للبت في الدعوى.