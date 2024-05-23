لن تصدق.. هل توقع ميشال حايك سقوط طائرة الرئيس الإيراني؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار خبر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جدلا كبيرا، إذ كان على متن طائرة تحطمت وتم العثور على حطامها لاحقا.

وأسفر تحطم المروحية عن مصرع رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة أشخاص آخرين.

ولا تزال تفاصيل سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي غير واضحة.

وبعد الحادث، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للعراف اللبناني ميشال حايك، كشف فيه عن العديد من التوقعات للرئيس الإيراني، وزير الخارجية.

وفي الفيديو، توقع ميشال حايك، أن يتصدر حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران عناوين الأخبار، وهو ما حدث بعد وفاته في حادث الطائرة المنكوب.

أما عن رئيس إيران الذي لقي حتفه، توقع ميشال حايك أن هناك تحركات جريئة وخطيرة للرئيس الإيراني ستفاجئ إيران وجيرانها والمجتمع الدولي، مضيفا أن "رئيسي" سيدفع ثمن مساعيه للسلام.

وربط البعض توقعات ميشال حايك بما حدث لرئيس إيران وحادث تحطم الطائرة الذي تسبب في وفاته ورئيس الوزراء الإيراني .

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