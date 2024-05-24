ماذا يحدث في الكبد عند تناول المكرونة بكثرة ؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المكرونة يوميًا، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، وتحديدًا على صحة الكبد.

وبحسب ما ذكره موقع britishlivertrust البريطانية، eatingwell، إليك تأثير تناول المكرونة على صحة الكبد.

المكرونة من الحبوب المكررة التي تحتوي على الكربوهيدرات، التي تعمل على زيادة الوزن ويمكن أن يتطور الكبد الدهني، في حالة تناولها يوميًا يزيد من خطر إصابة الكبد بمشكلات خطيرة، ومن مضاعفاته الإصابة بتليف الكبد.

أطعمة أخرى تؤثر بالسلب على صحة الكبد

1- الأطعمة المملحة :

تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم قد تؤدي إلى إجهاد الكبد، وقد يزداد خطر الإصابة بتليف الكبد.

2- الدهون المشبعة:

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يواجه الكبد صعوبة في معالجتها، ومنها اللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، كما أنها ترفع من مستويات الكوليسترول في الدم.

3- السكريات المكررة:

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات المكررة، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمكرونة، تعد من الأطعمة القاسية على الكبد، وتؤدي إلى إرهاقه، وقد تزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد، لذا يفضل تناولهم بكميات بسيطة.