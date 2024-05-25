لن تصدق.. 5 أطعمة صحية تعيق خسارة الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - إنقاص الوزن هدف يسعى إليه الكثيرون، مع التركيز على اتباع أنظمة غذائية صحية وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن، قد تصادف بعض الأشخاص صعوبة في خسارة الوزن، حتى مع اتباع نظام غذائي صحي، مما قد يُثير تساؤلات حول صحة بعض الخيارات الغذائية.

وقالت خبيرة تغذية هندية تدعى خياطي روباني، عبر حسابها الخاص على إنستجرام بضرورة استبعاد بعض الأطعمة الصحية لخسارة الوزن.

وأكدت أن الدهون رغم أهميتها للنظام الغذائي إلا أنها تحتوي على أكثر من ضعف السعرات الحرارية لكل غرام مقارنة بالكربوهيدرات أو البروتينات التي يحتاجها الجسم.

بالإضافة إلى أنها قارنت محتوى السعرات الحرارية في ملعقة كبيرة من الزبدة (50 سعرة حرارية) مع محتوى تفاحة كاملة (90 سعرة حرارية). وقالت: "رغم أن التفاح يحتوي على سعرات حرارية أكثر، إلا أنه خالي من الدهون وغني بالألياف، ما يمنح الشبع لفترات أطول".

ووفق موقع "إن دي تي في"، ذكرت خبيرة التغذية 5 أطعمة تبدو صحية، لكنها يمكن أن تعيق خسارة الوزن.

1. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على 200 سعرة حرارية و19 جراماً من الدهون لكل 100 غرام. لذلك يعتبر الاعتدال أساسياً عند إدخال الأفوكادو في النظام الغذائي لخسارة الوزن.

2. العصائر

رغم أنها تبدو خياراً مغذياً، لكنها تتحول بسرعة إلى كمية كبيرة من السعرات الحرارية عندما تكون محمّلة بالبذور وزبدة الجوز والحليب، لذلك من الضروري تنازله بوعي واعتدال عند اعتمادها في حمية لفقدان الوزن.

3. زبدة المكسرات

تساعد بشكل خفي في زيادة السعرات الحرارية، فكل 100 غرام منها يحتوي على 600 سعرة حرارية.

4. الوجبات المجففة

كما أن الوجبات الخفيفة المجففة من البدائل الصحية مقارنة بالخيارات المقلية، لكنها حذرت من محتوى السعرات الحرارية، فكل 100 غرام من رقائق الموز المجفف فيها 519 سعرة حرارية، ما يعادل نفس السعرات الحرارية للمقلية.

5. الحلويات بدون سكر

خلو الحلويات من السكر لا يعني عدم وجود سعرات حرارية أو دهون، ففي كل 100 جرام من الحلوى 317 سعرة حرارية.