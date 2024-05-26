3 وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية في الصيف.. «مضمونة ومجربة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة في فصل الصيف؛ لأنها تفرز الكثير من الدهون والزيوت بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات جلدية عديدة كظهور الحبوب والروؤس السوداء، وكذلك المعاناة من الالتهابات الجلدية، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي.

ويُمكن للنساء صاحبات البشرة الدهنية العناية ببشرتهن من خلال تجربة 3 وصفات طبيعية تساعدهن على التنظيف العمق للبشرة، حسب الموقع الطبي، كالتالي:

ماسك خل التفاح وحبة البركة

من أفضل الماسكات المنظفة للبشرة الدهنية هي ماسك خل التفاح وحبة البركة، إذ يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا تعالج حب الشباب، فيما تعمل حبة البركة على تغذية البشرة وتخليصها من البقع الغامقة التي تصاب بها نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ويمكن تحضير الماسك، كالتالي:

احضري ملعقة من خل التفاح، وملعقة من حبة البركة المطحونة.

امزجي حبة البركة مع خل التفاح حتى يصبح الخليط ناعما ثم طبقي الخليط الناتج على البشرة بواسطة قطعة قطن نظيفة.

ركزي على أماكن الحبوب لمدة 25 دقيقة ثم يشطف الوجه جيدا بالماء البارد.

يفضل عمل هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا لنتائج أسرع على المدى القصير.

ماسك الكركم وماء الورد

يساعد الكركم على التقليل من الزيوت الزائدة بالبشرة، أما ماء الورد فيساعد على تقليل نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويمكن تحضير الماسك، كالتالي:

احضري ملعقة من بودرة الكركم، وملعقة ونصف من ماء الورد.

قلبي الكركم مع ماء الورد في وعاء صغير، ثم افردي العجينة الناعمة على جميع أجزاء البشرة.

اتركي العجينة على البشرة حتى تجف ثم اغسلي الوجه بالماء البارد مع الالتزام بعمله مرتين أسبوعيا على الأقل.

ماسك العسل وزيت شجرة الشاي

يعمل زيت الشاي على التخلص من الدهون التي تتراكم على البشرة، كما يقوم العسل على بقاء الجلد رطبا، ويمكن تحضير الماسك باتباع الخطوات التالية:

احضري ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين من زيت شجرة الشاي، وملعقة صغيرة من اللبن.

ادمجي العسل مع زيت شجرة الشاي واللبن، ثم ضعي الماسك على البشرة مدة 30 دقيقة.

وفي إطار هذا، قدمت الدكتورة أغاريد الجمال، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، 4 نصائح للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف، كالتالي: