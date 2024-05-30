الامارات | تصرف غريب من مذيعة أميركية سقطت ذبابة في فمها خلال بث مباشر ..هكذا فعلت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو غير مألوف على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي لمذيعة أخبار أميركية وهي تبتلع ذبابة أثناء حديثها خلال بث على الهواء مباشرة، وكأن شيئاً لم يكن.

وأصابت المذيعة فانيسا ويلش، من شبكة "فوكس بوسطن 25" الأميركية، المشاهدين بالذهول، لاستمرارها في الحديث بكل احترافية بعد أن وقفت في منتصف البث ذبابة على رمش عينها ثم سقطت قبل أن تدخل إلى فم المذيعة، التي يبدو أنها لم تنتبه وواصلت الحديث.

لكن بعد ثوانٍ معدودة، يبدو أن المذيعة أيقنت ابتلاعها للحشرة الصغيرة، لكنها تابعت كلامها بكل بساطة وكأن شيئاً لم يكن.

وتصرف المذيعة فانيسا كان صادمة للمشاهدين ومثيرا في نفس الوقت للإعجاب ، حيث سيطرت على الأمر وأكملت عملها باحترافية، ما أثار إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصابت المذيعة، المشاهدين بالذهول بسبب استكمال كلامها بعد ابتلاعها للحشرة الصغيرة، فيما انتشر المقطع على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.