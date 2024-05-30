الامارات | «لم ينجح أحد».. رسوب جماعي لطالبات مدرسة مصرية يثير الجدل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت عبارة "لم ينجح أحد" استخدمتها مدرسة ثانوية في مصر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ودهشة لدى أولياء الأمور.

وفي تفاصيل القصة، استخدمت إدارة مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية عبارة «لم ينجح أحد» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، خلال عرضها لنتيجة طالبات قسمي عمال ملابس جاهزة والزخرفة، دون توضيح عدد الطالبات.

وحسب القاهرة 24، أثار إعلان المدرسة، برسوب جماعي لطالبات الصف الأول في قسمي عمال ملابس جاهزة والزخرفة، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وسارع مدير إدارة الغردقة التعليمية أحمد حسين، لحسم الجدل المثار بشأن إعلان النتيجة، موضحاً أن عدد الطالبات بالقسم لا يتجاوز 10 طالبات.

وأشار مدير إدارة الغردقة التعليمية، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إلى أن الطالبات غير منتظمات ويدرسن كمنتسبات، ويحق لهن أداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبن فيها.

أما وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير، فأوضح أن من رسبن في مادتين يحق لهن دخول امتحانات الدور الثاني، لكن من رسبن في أكثر من مادتين فيجب عليهن إعادة العام الدراسي.