الامارات | 3 سنوات سجن لفنان مصري هدد طليقته الإعلامية بالقتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بمعاقبة فنان مصري معروف بالسجن 3 سنوات بتهمة تهديد طليقته الإعلامية بالقتل جراء خلافات نشبت بينهما.

وأوضحت محكمة جنايات القاهرة أن قرارها بسجن الفنان المصري محمد غنيم 3 سنوات جاء لما أسند إليه من اتهامات تهديد طليقته بالقتل وسبها وقذفها والخوض في شرفها على خلفية الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وكانت نيابة جنوب القاهرة أمرت بإحالة غنيم للمحاكمة بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل، بعدما باشرت التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

واتهم الفنان المصري طليقته بالجمع بين زوجين فيما اتهمته المذيعة بتهديدها بالقتل وسبها وقذفها بسبب الخلافات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم (63 عاما) أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هدد المجني عليها رانيا نبيل، كتابة وشفهيا بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن محمد غنيم قام بسب وقذف المجني عليها بطريق التلفون، والقنوات التلفزيونية وبث مرئي على شبكة الإنترنت بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، وتضمنت تلك الأمور والألفاظ طعنًا في عرضها وخدشًا لشرفها واعتبارها ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتقدم إسماعيل بركة، دفاع المتهم، بطلب إعادة إجراءات الحكم الصادر ضد موكله، وتم تحديد جلسة 24 يونيو الجاري لإعادة نظر القضية.

ومحمد غنيم هو طبيب مصري حصل على بكالوريوس الطب من جامعة الزقازيق، وبدأ مشواره الفني في سن متأخرة نسبيا من بوابة الدراما.

وقدم أول أعماله على من الشاشة الصغيرة في عام 2010، عندما شارك في مسلسل "أهل كايرو" رفقة النجوم رانيا يوسف، خالد الصاوي وكندة علوش.

ثم تعاون مع كبار النجوم في أعمال لاحقة أبرزها مسلسل "الهروب" في 2012 و"الصياد" في عام 2014، لكنه اشتهر على نطاق واسع حين شارك في مسلسلي "الأسطورة" و"جعفر العمدة" و"لؤلؤ"، والأخير هو آخر مشاركاته الفنية وكان في عام 2020.

وكان غنيم، قد قال خلال برنامج تلفزيوني في عام 2022، أنه اكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع على زوج آخر وهي في عصمته، وأثارت تصريحاته الجدل حينها على مواقع التواصل بشكل كبير.

وقال غنيم، في تصريحات سابقة، إنه كان يبحث في الأوراق القديمة واكتشف أن زوجته تجمع بين زوجين في وقت واحد، حيث رأى في شنطتها عقد زواجها الأول وأن وثيقة الزواج مزورة عن طريق مأذون بمحافظة المنوفية، وعندما واجهها بتلك الوثيقة قالت إنها لا تعرف عنها شيئا، وإنها لم تتزوج من الشخص الآخر وإنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية كي تثبت صحة أقوالها.