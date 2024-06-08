الامارات | «الثقافة والسياحة أبوظبي» تكرّم أبطال الدورة الثالثة من «كنوز المدينة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 15 منشأة تجارية في الإمارة، ضمن مبادرتها السنوية «كنوز المدينة»، تقديراً لدورها في رسم ملامح النسيج الحضري والثقافي لأبوظبي على مدار ما يزيد على 20 عاماً.

وقدم رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك، وسام «كنوز المدينة» لهذه المنشآت، خلال حفل خاص أقيم في المجمّع الثقافي بأبوظبي.

وتشمل قائمة المنشآت التجارية المُكرمة كلاً من، مؤسسة أبوظبي للفخار، وصيدلية العين، ومحل نصر الدين للعطورات، ومعرض السجاد العجمي والتحف القديمة، وسالم الشعيبي للمجوهرات، وسوق العجائب، واستوديو ومحلات الجزيرة والمندوس، ومؤسسة ربوع زحلة التجارية، ومعرض أيوب، ومطعم الفرح، ووستب للترجمة القانونية، وصيدلية ومؤسسة القاضي، ومطعم وكافتيريا العريش، وباريس للأقمشة.

وقال محمد خليفة المبارك: «تعدّ (كنوز المدينة) رموزاً تراثية تميّز الهوية الثقافية الفريدة لإمارة أبوظبي، وتلعب الجوائز والأوسمة المخصصة لهذه الكنوز دوراً مهمّاً في الحفاظ عليها، وتعكس الأهمية العاطفية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المنشآت الـ15 لمجتمعنا منذ أكثر من 20 عاماً، فهي تحمل حنيناً جميلاً إلى الماضي، وفي الوقت نفسه تحافظ على مكانتها حتى اليوم كركائز أساسية للمجتمع».