الامارات | مصمم يعيد تدوير لافتات الانتخابات إلى حقائب نسائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيد مصمم الأزياء كاميلو موراليس تدوير كل شيء، بدءاً من أكياس التسوق البلاستيكية وإلى قصاصات القماش، ويحولها إلى حقائب وملابس وإكسسوارات.

أحدث مواده الخام هي لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات والانتخابات العامة في المكسيك التي أجريت أخيراً.

ومن بين الفائزين كلوديا شينباوم، رئيسة بلدية مكسيكو سيتي السابقة التي ستكون أول رئيسة للبلاد.

وعلى مدار العام الماضي، كان موراليس ينزع اللافتات المنتشرة في كل مكان، ويعيد تصميمها وخياطتها وتحويلها إلى حقائب يد تباع بسعر يراوح بين 100 بيزو (5.44 دولارات) و600 بيزو (32.63 دولاراً).

وأرخص حقائب موراليس، التي تباع تحت علامته التجارية «ريري»، تستخدم الخلفية البيضاء بالكامل لمعظم الإعلانات. وأغلى حقائبه هي مجموعة صور مجمعة لعيون كلارا بروجادا، مرشحة الحزب الحاكم التي من المتوقع أن تصبح رئيسة بلدية مكسيكو سيتي المقبلة.

وبموجب قانون الانتخابات في المكسيك، يكون أمام الأحزاب السياسية أربعة أيام بعد انتهاء الانتخابات لإزالة إعلاناتها، وعكف عمال النظافة على إزالتها.

وفي مكسيكو سيتي وحدها، تم إنتاج ما يقدر بنحو 10 آلاف طن من النفايات عن طريق الدعاية السياسية هذا الموسم، وفقاً للأستاذ في الجامعة الأيبيرية الأميركية خوان مانويل نونيز.

تحمل اللافتات شعارات تشير إلى أنها قابلة لإعادة التدوير، لكن لم يكن من الواضح عدد اللافتات التي تمت إعادة تدويرها بالفعل.

وقال نونيز «على الرغم من الترويج لها على أنها صديقة للبيئة، إلا أن هذه اللافتات والأقمشة عادة ما تكون مصنوعة من مادة الفينيل التي قد يستغرق تحللها مئات السنين».

وشملت الجهود الأخرى لإيجاد استخدامات جديدة للافتات الإعلانات مستخدماً على تطبيق «تيك توك» ذاع صيته على نطاق واسع، بعد أن نجح في تحويلها إلى أسرّة للكلاب، وكذلك المهاجرين الذين حولوها إلى خيام.

• أغلى حقائب موراليس هي مجموعة صور مجمعة لعيون كلارا بروجادا.