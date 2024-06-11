تجنبها فورا.. هذه الأطعمة تحرمك من النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة السوربون بباريس أن هناك ارتباطا بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالأرق المزمن.

قام الباحثون بتحليل بيانات 38.570 شخصاً بالغاً كجزء من مشروع "NutriNet-Santé" البحثي، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للأرق المزمن، حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى مثل العمر والجنس والوزن ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية، وفقا لمجلة "ساينس أليرت".

شكلت الأطعمة فائقة المعالجة حوالي 16٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للمشاركين في الدراسة، وتشمل هذه الأطعمة عادةً نسبة عالية من السكريات والدهون غير الصحية والمواد المضافة، بينما تكون منخفضة في الألياف والمواد المغذية الأخرى.

وأفاد 19.4٪ من المشاركين بأنهم يعانون من الأرق المزمن، وقد لوحظ أن هذه الفئة من الأشخاص كانت أكثر ميلاً لتضمين نسبة أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة في نظامها الغذائي، مقارنة بباقي المشاركين.

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