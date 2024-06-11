مشروب طبيعي يخلصك من تراكم دهون ولائم العيد بالجسم.. «مش هتحسي بتخمة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول اللحوم والأطعمة الثقيلة في عيد الأضحى، قد يتسبب في تراكم الدهون بالجسم، لكن ما لا يعرفه كثيرون، أن هناك مشروب يساهم في التخلص من تلك الدهون، وهو الديتوكس الصحي بمختلف المكونات من الليمون والزنجبيل، ومن الممكن تحضريه في خطوات سهلة، لتجنب مشكلات الجهاز الهضمي.

مشروب صحي للتخلص من الدهون

تعتمد الأسر في عيد الأضحى، على تناول اللحوم بوصفاتها المختلفة، ما يعمل على زيادة دهون الجسم، ومشروب الديتوكس بالليمون والنعناع والزنجبيل، يساعد على تسهيل عملية الهضم والتخلص من السموم الزائدة، لأنه يعد مطهرًا للمعدة، بحسب ما أكده الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، موضحًا عدة فوائد لذلك المشروب، تتمثل في التالي:

يعمل على التخلص من الدهون في جدار المعدة.

يعد مرطبًا طبيعيًا للجسم.

له نفس تأثير شرب الماء.

يرطب الكلى والكبد.

يزود الجسم بجرعة جيدة من فيتامين ج.

يعزز امتصاص بعض العناصر الغذائية للجسم.

خالي من السكر ما يجعله مناسبا في عملية إنقاص الوزن.

يسهل عملية الهضم.

يعزز من عملية الحرق.

ينقي الجسم من السموم.

وأوضح عفيفي، أنه يمكن تناول مشروب الديتوكس في أي وقت، دون الالتزام بأي مواعيد، ويكون بمقدار 3 مرات على مدار اليوم، بداية الفطار، لأنه يمنح الطاقة للجسم.

طريقة عمل مشروب الديتوكس الصحي

نستعرض طريقة مشروب الديتوكس الصحي على خُطى الشيف، سالي فؤاد، التي قدمته على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»:

لتران ماء فاتر.

شرائح زنجبيل طازج.

3 شرائح ليمون.

أوراق النعناع.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير: