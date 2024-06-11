الامارات | اكتشاف مفاجئ على المريخ.. طبقة من الصقيع وأمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيّنت عمليات رصد أخيراً أن طبقة من الصقيع أو «الجَمَد» (بالإنجليزية Frost) موجودة على قمم براكين المريخ الضخمة، في اكتشاف مفاجئ من شأنه إعطاء فكرة أفضل عن دورة الماء على الكوكب الأحمر، ستكون مفيدة لإيفاد بعثات استكشاف إليه مستقبلاً.

وأمكنَ تحقيق هذا الاكتشاف بفضل صور التقطتها مصادفةً من مدار المريخ مركبة «ترايس غاس أوربيتر» (تي جي أو) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية على قبة ثارسيس بالقرب من خط استواء المريخ، وفق دراسة نشرتها مجلة «نيتشر جيوساينسز».

وتضمّ هذه المنطقة المرتفعة الشاسعة التي يبلغ قطرها نحو 5000 كيلومتر براكين ضخمة همدت منذ ملايين السنين، من بينها «أوليمبوس مونس» الذي يبلغ ارتفاعه 22 كيلومتراً، أي ثلاثة أضعاف جبل إيفرست، ويُعدَ الأكبر في النظام الشمسي.

وقال المعدّ الرئيس للدراسة المتعلقة بهذا الاكتشاف، أدوماس فالانتيناس، إن أحداً لم يكن يتوقع أن يجد صقيعاً في هذا المكان، إذ كان الاعتقاد سائداً بأن «هذا الأمر مستحيل حول خط استواء المريخ».

وأوضح الباحث في جامعة براون الأميركية - في بيان أصدرته وكالة الفضاء الأوروبية - أن أشعة الشمس القوية والضغط الجوي المنخفض جداً «يُبقيان درجات الحرارة عند مستوى مرتفع إلى حد ما عند القمم وعلى سطح المريخ».

وفي منطقة ثارسيس، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى مستوى متدنٍ جداً يصل إلى 130 درجة تحت الصفر ليلاً، لكنّ هذه الظاهرة لا تعود إلى الارتفاع «خلافاً لما يحدث على الأرض، حيث تكون القمم عادةً متجمدة».

أضف إلى ذلك أن المياه قليلة جداً في الغلاف الجوي لخط الاستواء المريخي، ما يجعل التكثيف صعباً.

بينما أوضح الأستاذ في جامعة باريس ساكليه فريديريك شميدت الذي شارك في إعداد الدراسة في تصريح لـ«وكالة فرانس برس» أن «مسبارات أخرى سبق أن رصدت صقيعاً ولكن في مناطق أكثر رطوبة، لاسيما في السهول الشمالية».

وشرح معدّو الدراسة أن وجود الصقيع على قمم البراكين عائد إلى وجود مناخ محلي داخل بحيراتها البركانية (المعروفة بالكالديرات)، أي فوهاتها الدائرية الشاسعة.

وأضاف المعدّ المشارك للدراسة نيكولاس توماس أن الرياح تتحرك على الأرجح من سفوح الجبال إلى أعلاها، حاملة معها «الهواء الرطب نسبياً من أمكنة قريبة من السطح إلى ارتفاعات أعلى، حيث يتكثف ويترسب على شكل صقيع».

بينما رأى شميدت أن التعمق في درس هذا الاكتشاف خطوة مهمة للاستكشافات البشرية والروبوتية المستقبلية. وقال «يمكننا استخراج الماء من الصقيع للاستهلاك البشري، وإطلاق الصواريخ من المريخ عن طريق فصل جزيئات الأكسجين والهيدروجين».

