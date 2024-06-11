الامارات | أميركا..دعوى قضائية بسبب "الفستق الحلبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعطى قاض اتحادي في نيويورك الضوء الأخضر لرفع دعوى جماعية بدأتها امرأة في نيويورك تدعي أن المستهلكين يتعرضون للخداع من قبل شركة Cold Stone Creamery عندما يشترون نكهات معينة للبوظة "لا تحتوي على مكوناتها الممثلة".

واشترت جينا ماري دنكان "آيس كريم الفستق الحلبي" إلا أنها علمت لاحقًا بعد تفقد الموقع الإلكتروني للشركة أنه لم يكن هناك فستق في بوظتها، بل "نكهة الفستق" التي يتم تعريفها على أنها خليط من الماء والإيثانول والبروبيلين جليكول والنكهة الطبيعية والاصطناعية.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها دنكان: "عندما يشتري المستهلكون آيس كريم الفستق الحلبي، فإنهم يتوقعون الفستق، وليس خليطًا من المكونات المصنعة"، مشيرة إلى أن المنافسين يستخدمون الفستق الحقيقي في آيس كريمهم.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية غاري ر. براون أن القضية "تثير سؤالاً معقدًا بشكل خادع حول التوقعات المعقولة للمدعي ومحبي الآيس كريم ذوي التفكير المماثل. فهل يجب على المستهلك الذي يطلب آيس كريم الفستق أن يتوقع الفستق الفعلي؟"

واعترف براون في حكمه، الذي يسمح الآن بمواصلة القضية، بأن ادعاءات دنكان المزعومة بشأن الممارسات الخادعة بموجب قانون الأعمال العام في نيويورك "معقولة في ظاهرها" عندما يتعلق الأمر بآيس كريم الفستق الذي اشترته. ويحظر قانون الولاية " "الأفعال والممارسات الخادعة في تسيير أي عمل أو تجارة أو تجارة أو في تقديم أي خدمة."

وتقول محطة "أي بي سي " التي نشرن الخبر أن هناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على مر السنين حول المنتجات التي لا ترقى إلى مستوى الضجيج الإعلاني، بما في ذلك الدعاوى القضائية ضد مطاعم الوجبات السريعة لعدم تقديم البرغر الكبير أو العصير أو المشروبات الغازية التي لا توفر الفوائد الصحية الموعودة، كما كانت هناك أيضًا دعاوى قضائية بشأن المنتجات التي لا تحتوي على مكونات يُزعم أنها تحتوي عليها.