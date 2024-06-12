الامارات | فائدة نفسية جديدة للنوم.. تقلل الشعور بالوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤكد الدراسات العلمية أن الحصول على قسط كاف من النوم يساعد في تحسين الصحة بشكل عام، لاسيما أن بعض الوظائف الحيوية للجسم تتم أثناء نوم الإنسان.

غير أن دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أظهرت فائدة جديدة للنوم في ما يتعلق بالصحة النفسية، إذ تبين أن النوم بشكل أفضل يقلل من شعور الإنسان بالوحدة، لاسيما بالنسبة للبالغين الأصغر سناً.

وشملت الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث العلمية التي تتعلق بالصحة أكثر من 2000 متطوّع كانوا يشاركون في ملء استبيان والخضوع لاستطلاع خاص لقياس مدى شعورهم بالوحدة.

وأظهرت النتائج أن النوم جيداً يرتبط بتراجع ملموس في الشعور بالوحدة بشكل عام، وكذلك الوحدة الانفعالية، والوحدة الاجتماعية بين مختلف الفئات العمرية، مع تزايد الاستفادة لدى البالغين الأصغر سناً، حيث تتراجع لديهم درجة الوحدة الانفعالية بشكل كبير في حال حصولهم على قسط كاف من النوم.

ويصف الخبراء الوحدة الانفعالية باعتبارها الشعور بالخواء النفسي الناجم عن تراجع الصلات المقربة مع الآخرين.

وتنصح الأكاديمية الأميركية لطب النوم بضرورة أن يحصل البالغون على سبع ساعات نوم على الأقل ليلاً بشكل منتظم للحفاظ على الصحة.

. 7 ساعات نوم على الأقل ليلاً ينصح بها المختصّون.