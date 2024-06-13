تعريف حديث لمرض كورونا طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة، تعريفاً حديثًا لمرض كورونا طويل الأمد، وذكرت أنه يساعد المرضى في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها، وفقًا لما ذكره موقع"هيلث داي".

ويقول التعريف إن مرض كوفيد الطويل هو "حالة مزمنة تحدث بعد الإصابة بمرض كوفيد-19، وتستمر لمدة 3 أشهر على الأقل".

وبحسب "هيلث داي"، طلب المسؤولون الفيدراليون من الأكاديميات الوطنية تناول قضية تعريف مرض كوفيد الطويل، نظراً لعدم وجود تعريف متفق عليه له، ما أدى إلى صعوبات في تشخيص وعلاج الاضطراب.

وقال الدكتور هارفي فاينبرغ، رئيس مؤسسة جوردون وبيتي مور ورئيس لجنة التأليف: "أعاق عدم وجود تعريف ثابت لمرض كوفيد الطويل البحث، وأخّر التشخيص والرعاية للمرضى".

وقال الخبراء إن اللجنة التي أعدت التعريف الجديد تلقت مدخلات من أكثر من 1300 شخص.

خصائص المرض

ويمكن أن يرتبط المرض المزمن بما يصل إلى 200 عرض وحالة مختلفة، بحسب التعريف الجديد.

ويشير التعريف إلى أن كوفيد الطويل يتجلى بطرق متعددة عبر أي جهاز عضوي في جسم الإنسان.

ويقول التعريف إن كوفيد الطويل يمكن أن يبدأ بعد الإصابة الأولية مباشرة، أو يمكن تأخير ظهوره لأسابيع أو أشهر.

وقد لا يعاني الشخص من أي أعراض أثناء إصابته الأولية، ويظل مصاباً بكوفيد طويل الأمد.

وقد يعاني مرضى كوفيد طويل الأمد من عرض واحد أو أكثر، بما في ذلك: ضيق التنفس، والسعال، والتعب المستمر، والضيق بعد بذل مجهود، وصعوبة التركيز، وتغيرات الذاكرة، والصداع المتكرر، والدوار، وسرعة ضربات القلب، واضطراب النوم، ومشاكل التذوق أو الشم، والانتفاخ، والإمساك والإسهال.

وأضاف الباحثون أن مرضى كوفيد طويل الأمد قد يعانون أيضاً من حالة طبية واحدة أو أكثر يمكن تشخيصها. وربما تشمل هذه أياً من الأنظمة والأعضاء الرئيسية في الجسم، وحتى الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي كوفيد طويل الأمد إلى تفاقم الحالات الصحية الموجودة، بالإضافة إلى ظهوره كحالة جديدة.

وقالت اللجنة إن هذه الأعراض والحالات يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد تختفي في غضون أشهر أو تستمر لسنوات.

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