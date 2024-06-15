توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024

مهنياً: تطور ايجابي لمصلحتك الحظ الاكبر معك انت ملك الابراج مدعوما من مجموعة كواكب تحمل اليك الفرص الكبيرة تتحقق النجاحات والكثير من الاهداف اسبوع تتسارع فيه الحركة الفلكية مع انتقال الزهرة عطارد والشمس الى السرطان لتعلن بداية فصل الصيف تتسارع الاحداث وتتنوع الصداقات اسبوع يحمل طاقة نشيطة تزداد شعبيتك تحقق احلامك واهدافك انت من يملك الحل انت قدوة للاخرين

عاطفياً: انتقال الزهرة الى برج السرطان يحمل اهتمامات عائلية وعاطفية حاول ان تخفف عنك الضغوط في جلساتك مع الشريك والاولاد والاهل والاحبة والاصدقاء للعازب, حاول ان تستعمل لغة الحواء ولا تتشبث بموقفك الحب والمحبة تكون بالاخذ والرد والتفاهم