الحج والأضحية في مصر القديمة.. هذا ما كان يحدث "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

عرف المصريون القدماء مفهوم الثواب والعقاب، إيمانًا منهم بالحياة بعد الموت، سعى الإنسان المصري جاهدًا للقيام بالأعمال الصالحة لبلوغ الخلود، ومنها الحج.

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر، إن من بين هذه الأعمال، برزت رحلة الحج إلى مدينة أبيدوس، عاصمة مصر الدينية القديمة، لزيارة معبد خنتى أمنيتى، إلهة الموتى.

مناسك الحج الفرعوني

الوصول إلى أبيدوس:

كانت رحلة الحج تتم في اليوم الثامن من الشهر الأول من فصل الفيضان، وكان الحجاج يستقلون المراكب في رحلة عبر نهر النيل، رمزًا للحياة والتجدد.

زيارة معبد خنتى أمنيتى:

كان الحاج يقضي أيامًا في المعبد، يقدم القرابين ويشارك في الطقوس الدينية، ويصلي من أجل غفران الذنوب وبلوغ الخلود.

وتابع "عامر" أن المناظر المُسجّلة على جدران معبد خنتى أمنيتى، وعلى جدران المقابر، مصدر مهم لفهم تفاصيل رحلة الحج، تُظهر هذه المناظر الحجاج وهم يرتدون ملابسهم البيضاء، رمزًا للنقاء والطهارة، ويقدمون القرابين، ويشاركون في مختلف الطقوس.

التشابه مع الحج الإسلامي

وتابع أن هناك بعض التشابهات بين رحلة الحج الفرعوني والحج الإسلامي، مثل ارتداء الملابس البيضاء، وتقديم القرابين، والصلاة.

الأضاحي عند المصريين القدماء

كان المصريون القدماء أول من عرف مفهوم الأضاحي كنوع من أنواع التقرب للآلهة، فكانوا يقدمون الأضاحي بأنواعها المختلفة، مثل الماشية والطيور، وذلك رغبةً في نيل رضا الآلهة ونشر الرخاء في البلاد.

تناول الفتة

ارتبطت رحلة الحج بتناول طبق الفتة، وهو طبق من الخبز المقطع المغمّس في مرق اللحم أو اللبن، وتشير نقوش معبد "سوبيك" إلى أول وصفة فتة في التاريخ، حيث حكت قصة الكاهنة المصرية "كارا" التي ذبحت خروفًا وحشته بالبرغل والبصل وزينته بالباذنجان المقلي، وفتتت فيه قطع العيش، وأضافت لها المرق والثوم والخل والبصل.

ورحلة الحج إلى أبيدوس شهادة على إيمان المصريين القدماء بالحياة بعد الموت وسعيهم الدؤوب لبلوغ الخلود، وتُظهر هذه الرحلة مدى تعقيد حضارتهم وازدهار ثقافتهم الدينية.

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