خطر على قلبك والكوليسترول.. احذر أجزاء في الأضحية قد تدمرك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لحم الأضحية من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو غني بالبروتين والحديد والزنك والسيلينيوم، ولكن يجب الانتباه لبعض الأجزاء التي تحتوي على أمراض أو طفيليات ضارة.

الدكتورة داليا أحمد، أخصائية التغذية العلاجية، قالت لـ"الخليج 365" إن لحم الأضحية غني بالبروتين، وهو عنصر غذائي أساسي لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها.

ويحتوي أيضا على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والزنك، والتي ضرورية لصحة الجسم.

الكبد والرئة والطحال

وحذرت من بعض الأجزاء في لحم الأضحية التي يجب فحصها جيدا قبل استهلاكها، وهي الكبد والطحال، والرئة.

وأوضحت أن هذه الأجزاء تحتوي على نوع من الديدان الشريطية، التي تزيد خطر إصابة الإنسان بمرض الأكياس المائية.

ولذلك، شددت "داليا" على ضرورة قطع الجزار أثناء ذبح الأضحية للجزء المصاب بالمرض من هذه الأجزاء، والتخلص منه بطريقة آمنة، وذلك عن طريق حرقه أو غليه بدرجة حرارة عالية لقتل هذه الطفيليات.

وأكدت ضرورة وضع الجزء المُزال في أكياس بلاستيكية والتخلص منه بشكل سليم، لمنع الحيوانات من تناوله ونقل العدوى للإنسان.

ونبهت إلى أن هذه الأجزاء أيضا غنية بالدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللحم الضاني والمخ

يُنصح كبار السن ومرضى الكوليسترول ومرضى القلب بتجنبه، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الدهون فيه، وبدلا من ذلك يمكنهم تناول لحوم ذات نسبة دهون أقل، مثل لحم العجل أو اللحوم البيضاء، مثل الدجاج أو السمك.

كما أوصت مرضى الضغط الدم المرتفع والنقرس بالاعتدال في تناول لحم الأضحية.

طرق صحية لطهي لحوم الأضحية

الشواء أو السلق

يفضل شواء أو سلق لحم الأضحية، وذلك لتقليل نسبة الدهون.

التنظيف

يجب تنظيف جميع أجزاء الأضحية جيدا بالماء والملح قبل الطهي.

التخلص من الأجزاء المصابة

في حال وجود أي أجزاء مصابة بالطفيليات أو الأمراض، يجب التخلص منها فورا.

وذكرت بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها قبل تناول لحوم الأضحية:

ينصح بتناول الخضروات مع اللحم الضاني، مثل الجرجير، لتحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تجنب شرب الشاي بعد تناول لحم الأضحية مباشرة، حيث يُعيق امتصاص الحديد.

تناول مشروبات غنية بالفيتامين C، مثل الليمون أو البرتقال، لتعزيز امتصاص الحديد.

اقرأ أيضا:

هل تتناول حلويات الأضحية؟.. هذا ما تفعله بالكوليسترول والسكري وضغط الدم

لن تتخيل تأثيره.. ماذا يفعل تناول مخ الأضحية بصحة الكبد والكلى؟

واقعة غريبة.. توأمتان ترغبان الزواج من رجل واحد (صور)

الحب والفلوس بتجري وراهم.. انفراجات ونجاحات في انتظار مواليد 4 أبراج

عمال يعثرون على كنز أثناء تركيب خط صرف صحي.. لن تتخيل محتوياته (صور)