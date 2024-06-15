"فطار المصريين أول يوم العيد".. تحذير لـ 5 فئات من تناول الكبدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت أخصائية التغذية العلاجية وعد أمين عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" عن فوائد الكبدة البقري.

-تحتوي على الحديد والزنك والبيوتين وفيتامين سي و أ وب12.

-تسهم في علاج الأنيميا.

-تقوية النظر.

-تقوية المناعة.

-فقدان الوزن، لأنها تساعد على سد الشهية.

-تحتوي الكبدة على نسبة عالية من البروتين.

ومن جانبها أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة ريم العدل الفئات الممنوعة من تناول الكبدة، عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب".

-مرضى القلب والروماتويد، نظرا لأنها تحتوي على نسبة من الدهون والكوليسترول، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين.

-الحوامل، وذلك بفضل احتوائها على فيتامين "أ" خطر على الأم والجنين في أول 3 شهور.

-مرضى الكبد، خاصة في المراحل المتأخرة.

-مرضى النقرس، وذلك لأن الكبدة غنية بـ "البيورين" الذي يترسب في المفاصل، ما يسبب الشعور بـ آلام العظام.

-المصابين بأمراض الكلى، خاصة الأشخاص مرضى الغسيل الكلوي

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