الامارات | أول ظهور رسمي للأميرة كيت منذ بدء علاجها من السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلت الأميرة كيت رسمياً للمرة الأولى منذ بدء علاجها من مرض السرطان داخل عربة في لندن، أمس، وذلك ضمن فعاليات العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

وظهرت كيت في عربة إلى جانب أولادها الثلاثة، قبل أن تترجل منها في نقطة معينة لمتابعة العروض، وكانت تتبسم وتحيي الحاضرين.

وأشاع هذا أجواء ارتياح لدى الذين قدموا أمس إلى محيط قصر باكينغهام لحضور العرض العسكري التقليدي.

وبينما قالت نيكي ويش (50 عاماً) إنها تتمنى للأميرة الحظ الجيد، ذكرت سارة مورلي (45 عاماً)، وهي سائحة أسترالية، أنه «من الرائع رؤية الأميرة في مثل هذا الحدث المهم».

وفي رسالتها التي نشرت أول من أمس على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت زوجة الأمير وليام للمرة الأولى أيضاً عن صحتها منذ الإعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية مارس الماضي.

وكتبت كيت (42 عاماً) في رسالتها التي أرفقتها بصورة التقطت أخيراً في ويندسور، بحسب مكتبها: «أنا أحقق تقدماً جيداً، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة».