6 أطعمة تحسن المزاج احرص على تناولها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ميخائيل جينزبورج خبير التغذية الروسي أنه يوجد بعض الأطعمة قد تزيد من إنتاج هرمون السعادة، مثل: الحلويات وبسببها يحصل الجسم على 3 مكونات ضرورية لتحسين المزاج، مثل: السكر والدهون والملح.

والثمار، تسهم في تحسين الحالة المزاجية، وذلك لأن لها تأثير مضاد للالتهابات، وايضا مفيدة في حالة الأوعية الدموية، وتحسن الحالة العامة للشخص، وبالتالي مزاجه، وفقا للموقع الروسي "vm".

المكسرات والفواكه المجففة، تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في السيطرة على القلق.

كما تحتوي الفواكه المجففة على كمية كبيرة من مركبات الفلافونويد.

الكاكاو والتوابل، تحفز هذه المنتجات إنتاج "هرمون الدوبامين" هرمون السعادة. لذلك جميعها يمكن أن تحسن فعلا الحالة المزاجية.

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