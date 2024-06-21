الامارات | قبعات «رويال أسكوت» الأشهر والأغرب عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار كل عام إلى غرب إنجلترا، وتحديداً إلى «رويال أسكوت»، أحد أشهر وأقدم مضمار خيل في العالم، حيث تتنافس الخيول وسيدات المجتمع الراقي على ارتداء القبعات غريبة التصاميم.

انطلق سباق رويال أسكوت للمرة الأولى عام 1711، حيث تم تأسيسه على يد الملكة فيكتوريا، ومع بداية القرن الـ20 تحول سباق رويال أسكوت لساحة للموضة والأزياء، وفرصة للتباهي بارتداء القبعة الأجمل والأكثر غرابة، حيث أصبح ارتداؤها إلزامياً على كل الحاضرين، لتصبح اليوم تقليداً.

وخلال الحدث، يتم تخصيص يوم للاحتفاء بقبعات السيدات فيما يُعرف بـLadies Day، حيث تتبارى من خلاله سيدات المجتمع الراقي بتصاميم القبعات غريبة الأشكال والتصاميم الخارجة على المألوف، وخلال هذا اليوم تُقام العديد من المسابقات لاختيار أجمل قبعة، وأفضل زي، وأفضل زوجين مظهراً.

ورغم الطقس البارد في بريطانيا هذه الأيام، إلا أن هذا الأمر لم يمنع السيدات من اختيار الألوان الزاهية التي سيطرت على تصاميم القبعات والأزياء، لتبرز القبعات المزينة بالريش أو الأزهار، فيما اختار بعضهن التصاميم الكلاسيكية. وفضلت كثيرات تصاميم القبعات الغريبة لنيل لقب أجمل قبعة.