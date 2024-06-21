مفاجأة.. أدوية للبروستاتا تقلل من خطر الإصابة بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة مفاجأة سارة لمصابي تضخم البروستاتا، حيث أشارت إلى أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج هذه الحالة قد تقلل أيضا من خطر الإصابة بالخرف.

ووفق ميديكال إكسبريس، تأتي هذه النتائج الرصدية لتعزز نتائج أبحاث سابقة أجراها باحثون من جامعة أيوا، حيث ربطت تلك الأبحاث بين بعض أدوية البروستاتا والوقاية من حالات عصبية تنكسية، مثل مرض باركنسون.

تُشير الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق بحث من جامعة إلينوي، إلى أنّ بعض أدوية البروستاتا، تحديدا تيرازوسين، ودوكسازوسين، وألفوزوسين، تمتلك تأثيرًا جانبيًا غير متوقع، وهو تعزيز إنتاج الطاقة في خلايا المخ.

وأظهرت دراسات سريرية سابقة أنّ هذه القدرة قد تُساعد في إبطاء أو منع الإصابة بأمراض عصبية تنكسية مثل الخرف والشلل الرعاش.

أوضحت الدراسة أنّ بعض أدوية البروستاتا لا تُشارك في تعزيز إنتاج الطاقة في المخ، وبالتالي لا تُوفّر الفائدة الوقائية ضدّ الخرف. وتشمل هذه الأدوية:

تامسولوسين

مثبطات 5-ألفا ريدوكتاز (فيناسترايد ودوتاستيريد)

أظهرت الدراسة أنّ الرجال الذين تناولوا أدوية من نوع تيرازوسين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 40%، مقارنةً بمن تناولوا تامسولوسين. كما انخفضت مخاطر الإصابة بالخرف لدى متناولي تيرازوسين بنسبة 37% مقارنةً بمن تناولوا مثبطات اختزال ألفا-5.

وبالمقابل، لم تُظهر الدراسة أيّ فرق ملحوظ إحصائيًا في مخاطر الإصابة بالخرف بين متناولي تامسولوسين ومثبطات اختزال ألفا-5.

اقرأ أيضا:

طبيب يفجر مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الطعام

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات من التين الشوكي

قمر الفراولة العملاق يغير حياتهم.. 4 أبراج الأكثر حظا

قلة فلوس وخلافات تحدث لـ 3 أبراج فلكية بسبب ظاهرة قمر الفراولة

"جبروت امرأة".. شابة تتزوج من 7 رجال في وقت واحد (فيديو)