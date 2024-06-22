الامارات | مسؤول سعودي: بعد العام المقبل لن يكون الحج في الصيف ... لسنوات طويلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينما شهد موسم الحج للعام الحالي درجات حرارة مرتفعة، وسط تحذيرات المنظومة الصحية في السعودية للحجاج من عدم التعرّض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس، كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية، حسين القحطاني، عن أن موسم الحج في العام المقبل يعد آخر موسم للحج في فصل الصيف، مضيفًا أننا "لن نشهد الحج صيفًا إلا بعد 17 عامًا".

وأضاف القحطاني أن الحج سينتقل بعد العام المقبل إلى موسم الربيع لمدة 8 سنوات تبدأ من العام بعد المقبل 1447ه‍، وبعده بـ8 سنوات أخرى سيحل موسم الحج في فصل الشتاء، وبالتالي سنودّع الحج في فصل الصيف لمدة 16 عامًا، متابعاً أن معدل درجات الحرارة في حج هذا العام تراوحت بين 45 -47 درجة مئوية.

من جهته، أكد الدكتور منصور المزروعي، عضو مجلس الشورى السعودي والباحث في التغير المناخي، أن فترة موسم الحج في الوقت الراهن جاءت في فصل الصيف، فيما يشهد العام المقبل أيضاً حلول موسم الحج بالتزامن مع فصل الصيف، وبعدئذ ينتقل موسم الحج مناخياً إلى فصل الربيع ليستمر حتى ثمانية أعوام، فيما ينتقل بعد ذلك إلى فصل الشتاء، ويقول المزروعي: يأتي موسم الحج في فصل الشتاء بدءا من العام الهجري 1454هـ ويستمر لمدة 8 سنوات، إذ ينتهي في العام الهجري 1461هـ. أما فصل الخريف فتستمر فترة مكوث موسم الحج فيه ما بين عامي 1462هـ وحتى 1469هـ وبذلك تكون الفصول الأربعة قد أنهت دورتها على مدار 33 عاما هجرية، للدخول مُجددًا في موسم الحج بفصل الصيف مرة أخرى عام 1470 هـ، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات.

وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل قال؛ إن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة تعاملت مع أكثر من 2764 حالة إجهاد حراري في أول أيام العيد، إذ تعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية.