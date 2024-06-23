تناول مشروب شهير على معدة فارغة يفعل العجب بجسمك - لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات الشائعة على معدة فارغة أن يفعل العجب بجسمك، لكن هل تعرف تأثير الشاي الأخضر؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن تناول الشاي الأخضر على معدة قارغة مهم لصحة الجسم.

ويمكن أن تبدأ يومك بالشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين.

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة بالشاي الأخضر في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أيضا شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يسمح لجسمك بامتصاص هذه المركبات المفيدة بالكامل.

البوليفينول الموجود بالشاي الأخضر، مركب طبيعي يقلل من الالتهاب، كما أنه يساعد على مكافحة السرطان.

قد يساعد الشاي الأخضر أيضًا في تعزيز وظائف المخ، وذلك لاحتوائه على الكافيين.

الشاي الأخضر قد يحسن حساسية الأنسولين، ويقلل من مستويات السكر في الدم، كما أنه قد يحد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

طرق ذكية للعثور على الكاميرات الخفية في شاليه المصيف.. افتح موبايلك

بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على أمر كارثي في حديقة منزلها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب

طريقة المشاهير للاستشفاء والهروب من الحر.. ماذا تفعل حمامات الثلج بالجسم؟

4 فئات محرومة من المانجو في الصيف.. هذا ما يحدث للكلي عند تناولها