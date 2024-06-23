هل تحبها؟.. قطعتان من هذه الفاكهة الشائعة يوميا تخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهذا يعني أن لديه الكثير من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول في دمه، مع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا في الأوعية الدموية ما يسبب انسدادها.

ولهذا السبب فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعد عامل خطر رئيسي لحالات الطوارئ الطبية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية ، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لارتفاع نسبة الكوليسترول، والنظام الغذائي هو واحد منها.

على وجه التحديد، تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لديك، ومع ذلك، في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول لديك، فإن البعض الآخر لديه القدرة على تقليله.

ووفقا لأحد الخبراء، يجب أن نتناول المزيد من الفاكهة الشعبية لهذا السبب.

وكما ذكر موقع GloucestershireLive ، أوضح خبير التغذية إيلي بريشر: "التفاح فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على 10 بالمائة من كمية فيتامين C اليومية، إلى جانب النحاس وفيتامين K وفيتامين E.

"إن تناول تفاحة يوميًا هي عادة عظيمة لصحة القلب، حيث لا يساعد البكتين فقط على خفض نسبة الكوليسترول، ولكن البوليفينول الموجود في التفاح يرتبط بانخفاض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية."

وقد تم دعم ذلك ببحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2020، ووجدت دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة وإيطاليا أن تناول تفاحتين يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول.

وكجزء من البحث، شهد 40 مشاركًا تناولوا تفاحتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع انخفاض مستويات الكوليسترول لديهم.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص لديهم أوعية دموية أكثر صحة واسترخاء بعد تناول التفاح يوميًا، وهو ما يشبه التأثير الذي يحدث في الأطعمة الأخرى التي تحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينول، مثل النبيذ الأحمر والشاي.

وعلقت البروفيسور جولي لوفجروف، كبيرة مؤلفي الدراسة من وحدة هيو سنكلير للتغذية البشرية بجامعة ريدينج: "يبدو أن القول المأثور القديم المتمثل في يوم تفاحة كان صحيحًا تقريبًا".

يحتوي التفاح على نوع من الفلافونويد يسمى بروسيانيدينز الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة وقد يخفض الدهون منخفضة الكثافة (LDL أو الكوليسترول "الضار").

قد تحمي المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون وتحافظ على أداء الدماغ.

كما أن قشر التفاحة ولبّها غنيان بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي ثبت أنها تحسن مستويات الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، في الدراسات، فإن شرب عصير التفاح - الذي لا يحتوي على البكتين - لم يكن له نفس التأثير على خفض الكوليسترول.

هل مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة جدًا؟

يعتبر المستوى الصحي لإجمالي الكوليسترول في الدم خمسة مليمول أو أقل لكل لتر (مليمول / لتر).

وبشكل أكثر تحديدًا، يبلغ المستوى الصحي للبروتين الدهني عالي الكثافة واحدًا أو أكثر من مليمول / لتر.

ويجب أن يكون لديك أربعة مليمول/لتر أو أقل من البروتين الدهني منخفض الكثافة.

الطريقة الوحيدة للتأكد من مستويات الكوليسترول لديك هي إجراء اختبار لها، يجب عليك التحدث إلى طبيب حول هذا الأمر إذا كنت قلقًا بشأن مستويات الكوليسترول لديك.

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