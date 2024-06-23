لن تتخيل تأثير 3 ثمرات من البرقوق على الكوليسترول والسكر معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البرقوق من الفواكه المميزة واللذيذة المفضلة لدى معظم الأشخاص، كما أنها تمتلك قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالفوائد اللازمة، ولكن يتساءل البعض هل تأثيرها على الكوليسترول والسكر في الدم إيجابي أم سلبي.

وذلك ما سنعرفه في السطور التالية بحسب ما ذكره موقع thehealthsite، إليك تأثير تناول 3 ثمرات من البرقوق على السكر والكوليسترول في الدم.

تأثيره على السكر

يحتوي البرقوق على الفلافونويد الذي يعمل بشكل وقائي ضد مقاومة الأنسولين، كما يساعد على تعزيز حساسية الأنسولين.

بالإضافة إلى محتواه البسيطة من السكر الطبيعي لذا تناوله لا يسبب ارتفاع في مستويات السكر بالدم، بل لديه تأثير على التحكم في مستوياته.

تأثيرها على مستويات الكوليسترول في الدم

البرقوق غني بالبوتاسيوم الذي يعتبر من العناصر الهامة في الخلايا وسوائل الجسم التي تساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم تحت السيطرة.

كما أنه يمنع تجلط الصفائح الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وبالتالي يساعد ذلك في السيطرة على الكوليسترول المرتفع بالدم، وخاصة الضار لمحتواه العالي من الألياف، وفي الحالات الطبيعية يمنع ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي .

تحسين صحة القلب

البرقوق غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من تلك الجذور الحرة ومنع أكسدة الكوليسترول، كما يمكن أن تشكل أكسدة الكوليسترول تهديدًا للأوعية الدموية السليمة، مما قد يؤدي في النهاية إلى عدد من الأمراض الصحية مثل السكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب المزمنة والمفاجئة.

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