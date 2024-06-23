أثارت حزن رواد مواقع التواصل.. قصة وفاة دينا فتحي وزوجها وطفلتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من الحزن شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة خبر دينا فتحي مصممة المشغولات اليدوية، وزوجها وطفلتهما في حادث مروع.

سبب الوفاة

كشف عبدو فتحي شقيق مصممة المشغولات اليدوية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تفاصيل وفاة دينا وزوجها وطفلتهما بعد تعرضها لحادث سير، أثناء عودتهم من إجازة عيد الأضحى.

وكتب شقيق مصممة المشغولات اليدوية: "لا إله إلا الله ولا نقول الا ما يرضي الله أختي وبنتها وجوزها في ذمة الله".

تعليقات رواد مواقع التواصل

وحرص متابعون على تقديم واجب العزاء عبر الصفحة الشخصية لمصممة المشغولات اليدوية دينا فتحي.

وكتب محمد مجدي: "لا إله إلا الله أنا مش قادر أستوعب، أنا مش قادر أفكر دينا ماتت وبنتها وجوزها، دينا أشطر فنانة ومدرسة وكان شغفها وحبها لأي حاجه بتعملها يملى الكون".

وأضاف: "اتعلمت منها كتير وياما نصحتني كتير والله العظيم ما مصدق الخبر، دي كانت أختي وصديقتي وكنا أكتر من أهل أقسم بالله، لا إله إلا الله، ربنا يرحمها ويصبرنا علي فراقها، أشهد الله أنّها كانت حسنة الخلق طيبة الأثر، اللهم تقبلها قبولا حسنا واغفر لها واجعلها من الضاحكين المستبشرين بالجنة".

فيما قالت أخرى: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان من له الدوام، وجعتي قلبي والله يا دينا ربنا يرحمك ويغفر لكي انتي وزوجك وابنتك يا رب صبرنا على فراق الأحباب ويصبر قلب محبيهم وذويهم ويحسن خاتمتنا يا رب العالمين".