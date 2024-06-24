فتاة تجني نصف مليون دولار أرباحا خلال عام واحد دون عمل.. ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نجحت فتاة أمريكية في تحقيق أرباح مالية تجاوزت نصف مليون دولار أمريكي في عام واحد فقط، من خلال عملها على الإنترنت.

وفقا لموقعي "cnbc" و"medium"، حققت سيدة الأعمال الأمريكية جولي بيرننجر، البالغة من العمر 35 عاما، نجاحا باهرا وجمعت ثروة هائلة من خلال عملها على الإنترنت.

كانت "جولي" تعمل مهندسة في إحدى الشركات، ولكن بدافع طموحها وشغفها، قررت خوض غمار ريادة الأعمال من خلال مشاريعها الخاصة على الإنترنت.

بفضل جهودها الدؤوبة، نجحت في تأسيس متجر إلكتروني تُدر عليها أرباح ضخمة دون الحاجة للعمل تقليديا أو الالتزام بدوام رسمي.

وإبداعها وجهدها لم يذهبا سدى، بل أثمرا عن تحقيق إيرادات ضخمة وصلت إلى نصف مليون دولار في غضون عام واحد فقط.

عام 2017، استثمرت نجاح مدونتها في إطلاق متجرها الإلكتروني الخاص لبيع المواد القابلة للطباعة مثل بطاقات الاحتفال.

حقق هذا المتجر نجاحا باهرا، ودرّ عليها المزيد من الأرباح، مما عزز ثروتها بشكل كبير دون الحاجة للعمل تقليديا أو الارتباط بعمل رسمي.

لم تتوقف طموحات السيدة عند هذا الحد، بل شاركت مع زميلها بتأسيس شركة تقدم دورات عبر الإنترنت تُعلم المستخدمين كيفية تأسيس متجر إلكتروني.

حققت هذه الدورات نجاحا كبيرا، ما أضاف مصدرا جديدا للدخل.

نتيجة لهذه الجهود المتنوعة، تمكنت من تحقيق أرباح هائلة وصلت إلى نصف مليون دولار.

اقرأ أيضا:

رجل يعثر على عيون مرعبة في حديقته.. لن تتوقع القصة

أثارت حزن رواد مواقع التواصل.. قصة وفاة دينا فتحي وزوجها وطفلتهما

أموال وحب وسفر ونجاح.. 3 أبراج حظها سعيد الفترة القادمة

أغرب شقة في العالم.. بلا غرفة نوم وبقيمة إيجار مفاجأة (فيديو)

بلوجر تعرض حياتها للخطر لإنقاذ هاتفها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)