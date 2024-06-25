"البنطلون الأبيض" موضة هذا الصيف.. هكذا تنسقينه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أشارت مجلة "جولي" المختصة بالموضة والجمال إلى أن، البنطلون الأبيض قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة أي امرأة عصرية تبحث عن إطلالة أنيقة ومميزة خلال فصل الصيف.

يتميز البنطلون بقدرته على عكس ضوء الشمس وامتصاص أشعتها بشكل أقل من الألوان الداكنة، ما يُضفي على المرأة شعورا بالراحة والانتعاش خلال أيام الطقس الحار.

ولذلك، هذا اللون خيارا مثاليا للحصول على إطلالة مشرقة ونقية تُجسد الأناقة والجمال.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطلون يمكنك تنسيقه بشكل مثالي مع مختلف الألوان، بدءًا من الألوان الفاتحة مثل درجات البيج والكريمي، مرورًا بالألوان الزاهية مثل الأحمر والأصفر والأخضر، وصولاً إلى الألوان الداكنة مثل الأزرق الداكن والأسود.

كما يمكن تنسيقه بسهولة مع القطع الفوقية المُزدانة بنقشات مختلفة، مع الحرص على أن يتضمن نقش هذه القطع اللون الأبيض.