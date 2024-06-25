فوائد مذهلة يقدمها ماسك اللبن للشعر.. استخدميه مرة كل أسبوع

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترغب كثير من النساء في العناية بشعرهن وترطيبه من خلال الماسكات، أو وضع كريمات ومرطبات، لكن يجب الانتباه جيدًا إلى أن هذه الكريمات عادةً ما تحتوي على مواد كيميائية، وكثرة استخدامها قد يؤدي إلى أضرار في الشعر سواء تساقطه أو ضعفه، لذا يمكن للسيدات تحضير ماسكات طبيعية في المنزل، ومنها ماسك الحليب لترطيب الشعر، وفقًا لموقع «The Times Of India».

فوائد ماسك اللبن

الحليب مصدر مهم لترطيب والعناية بالشعر، لأنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ويتميز بالعديد من الفوائد، إذ يعمل كبلسم طبيعي، وتساعد البروتينات والدهون الموجودة به على تنعيم الشعر، ما يجعله أقل عرضة للتشابك، لذا يجب تطبيق ماسك الحليب مرة على الأقل أسبوعيًا.

يشار إلى أن الحليب غني بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين A وB6 والبوتاسيوم والبيوتين، التي تعتبر ضرورية لصحة الشعر، إذ يساعد فيتامين A على الحفاظ على إنتاج الدهون الصحية، ويحافظ على ترطيب فروة الرأس، والبيوتين وفيتامين ب التي تقوية جذع الشعرة، ويمنع تكسريه وتساقطه وترطيبه، مما يعزز الترطيب والمرونة بشكل عام، وتعزيز نمو الشعر.

ماسك اللبن بالصبار

- اخلطي عدة ملاعق من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين من اللبن وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، والقليل من العسل وخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- وزعي المزيج على الشعر وفروة الرأس جيدًا، وغطيه بقبعة الاستحمام البلاستيكية، واتركي الماسك الصبار واللبن على الشعر لمدة نصف ساعة، واغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو كالمعتاد.