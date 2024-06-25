هل يزيد الطقس الحار خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم؟.. إليك علاماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التحكم فيه، وقد تؤثر درجات الحرارة يمكن أن تؤثر على ضغط الدم.

الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة، يقول لـ"الخليج 365" إن هناك العديد من العوامل التي تسهم في انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار.

التعرق

يتسبب التعرق في فقدان الجسم للسوائل، مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم الدم وضغط الدم.

توسيع الأوعية الدموية

في الطقس الحار، تتوسع الأوعية الدموية للمساعدة على تبريد الجسم. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص حجم الدم أو مشاكل في الدورة الدموية.

الجفاف

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص حجم الدم وانخفاض ضغط الدم.

بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية، مثل مدرات البول والأدوية التي توسع الأوعية الدموية، أن تزيد من خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم في الطقس الحار.

أعراض انخفاض ضغط الدم

الدوخة

الدوار

الغثيان

الصداع

ضعف العضلات

عدم وضوح الرؤية

الإغماء في بعض الحالات الشديدة

نصائح لتفادي انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار

اشرب الماء والمشروبات المنعشة الخالية من الكافيين بانتظام طوال اليوم

ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة

قلل من وقتك في الشمس المباشرة

تناول وجبات خفيفة منتظمة

يُنصح باستشارة الطبيب

لن تتخيل تأثير 3 ثمرات من البرقوق على الكوليسترول والسكر معا

احذر الطقس الحار.. علامات تدل على أن قلبك في خطر

هل تحبها؟.. قطعتان من هذه الفاكهة الشائعة يوميا تخفض الكوليسترول

تناول مشروب شهير على معدة فارغة يفعل العجب بجسمك - لن تتخيل

هذا ما يفعله بعقلك.. احذر تأثير البقاء في التكييف لساعات طويلة