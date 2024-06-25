الامارات | علاج ناجع ومجاني لآلام أسفل الظهر.. باحثون: الحل بسيط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكو قرابة 800 مليون شخص حول العالم من أوجاع أسفل الظهر، بحسب إحصاءات، ولكن دراسة جديدة تقول إن الحل ببساطة قد يتمثل في السير والتريض.

وينصح الأطباء عادة بتناول أدوية ومسكنات وممارسة بعض التدريبات الرياضية لعلاج آلام أسفل الظهر المزمنة، ولكن الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «لانست» المتخصصة في الأبحاث العلمية تؤكد أن السير قد يكون وسيلة فعالة وسهلة ومجانية للتصدي لهذه المشكلة الصحية.

وشملت الدراسة نحو 700 مريض يعانون من نوبات آلام غير حادة أسفل الظهر، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين مارست إحداهما تدريبات رياضية علاجية تحت إشراف الأطباء، فيما تم وضع برنامج للسير والتريض لأفراد المجموعة الأخرى.

وبعد متابعة الحالة الصحية للمتطوعين في التجربة خلال فترة ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، تبين أن المجموعة التي مارست السير والتريض تعرضت لنوبات أقل من أوجاع اسفل الظهر مقارنة بأفراد المجموعة الأخرى، كما أن الفترة البينية بين تكرار النوبات صارت أطول، إذ وصلت إلى 208 أيام لدى المجموعة التي مارست المشي والتريض، مقابل 112 يوماً للمجموعة التي مارست التدريبات العلاجية.

وفي تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، رجحت المجموعة التي أشرفت على الدراسة أن السبب وراء تحسن أوجاع أسفل الظهر عند ممارسة السير يعود إلى الحركات المتناغمة السلسة التي تقوم بها العضلات أثناء السير، فضلاً عن دور المشي في تقوية عظام وعضلات الظهر، والإحساس بالاسترخاء وتخفيف الألم الذي يواكب الحركة مع إفراز الجسم للنواقل العصبية التي تبعث على السعادة أثناء السير.

وتبين أيضاً أن المجموعة التي مارست السير تغيبت فترات أقل من العمل بسبب أوجاع الظهر على مدار فترة الدراسة.