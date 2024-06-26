فاجأ نور ستارز بـ طائرة هليكوبتر.. معلومات لا تعرفها عن كريم الشريف (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - فاجأ كريم الشريف خطيب المؤثرة العراقية المقيمة في دبي نور ستارز بـ طائرة هليكوبتر، في عيد ميلادها، ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المؤثرة العراقية أعلنت عبر صفحتها على "إنستجرام" خطبتها منذ أيام قليلة، من كريم الشريف، ليزداد البحث حول معلومات عنه، خاصة بعدما فاجأها بطائرة هليكوبتر في عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ أيام قليلة.

ونشرت نور ستارز عبر حسابها على "سناب شات" لحظة وصول الطائرة الهليكوبتر، والاستعداد للسفر مع خطيبها إلى أرمينيا.

لكن من هو كريم الشريف خطيب نور ستارز؟

عراقي يعيش في الإمارات.

ينتمي إلى عائلة مرموقة.

يتابعه على موقع إنستجرام 412 ألف شخص.

يعمل في مجال الأمن السيبراني " هاكر قانوني"، بحسب ما أعلنت نور ستارز عبر صفحتها الشخصية.

يفضل الابتعاد عن الأضواء.

ظهر في مقطع فيديو مع نور ستارز في يناير 2022، وقدمته إلى الجمهور على أنه من المقربين.

أعلن خطوبته من نور ستارز بعد حيلة قامت بها هي تمثلت في خدعة جمهورها باختراق حسابها.

طلب الزواج من نور ستارز من أمام برج خليفة، وقدم لها خاتما من الألماس.

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