مشروب ذهبي.. تناول كوب يوميا من هذه الأعشاب ينظف القلب والشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تحسن صحة القلب والشرايين، وله العديد من الفوائد الصحية على الجسم وتناول كوب منه بشكل يومي يحسن من صحة القلب والشرايين.



وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن مشروب الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهي مادة مفيدة لصحة القلب والشرايين، وتساعد على تنظيف الأوعية الدموية وزيادة مرونتها، ويساعد ذلك على تحسين تدفق الدم إلى القلب وباقي أعضاء الجسم.



وخلال حديثها في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أشارت إلى أن مشروب الكركم يساعد في الحفاظ على صحة القلب عن طريق تقليل الكولسترول الضار، وخفض الدهون في الشرايين ومنع الإصابة بالجلطات، لذا فهذا المشروب الذهبي مفيد لأصحاب أمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وقدمت عدة فوائد أخرى لهذا المشروب الذهبي تشمل ما يلي:

تقليل خطر الإصابة بتجلط الدم.

حماية القلب من التلف لأنه مشروب غني بمضادات الأكسدة.

مضاد للالتهابات.



خفض الكوليسترول.

لذا نصحت بتناول من كوب إلى كوبين يوميا مع إضافة معلقة من عسل النحل للتحلية، أو كوب من اللبن للاستفادة بأكبر قدر ممكن.



رجل يعثر على عيون مرعبة في حديقته.. لن تتوقع القصة

احذر تناول "كشري الشارع" في هذه الحالة.. يهدد صحتك

لن تتخيل تأثير تناول فص ثوم يوميا على ضغط الدم والكوليسترول

لن تتخيل تأثير 3 ثمرات من البرقوق على الكوليسترول والسكر معا

هذا ما يحدث لكبدك عند تناول الشاي الأخضر.. مفاجأة