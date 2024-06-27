تحذير أمريكي من حمى الضنك.. الانتشار يتوسع

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" لتنبيههم من انتشار عدد الإصابات بحمى الضنك بالولايات المتحدة.

ويأتي هذا التنبيه في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن عدد كبير من حالات حمى الضنك في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لـ"سي.دي.سي".

وتم الإبلاغ عن إجمالي 2241 حالة حتى الآن في الولايات المتحدة، بما في ذلك 1498 حالة في إقليم بورتوريكو الأمريكي.

ومعظم الحالات المبلغ عنها في الولايات مرتبطة بالسفر، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويعد معدل الإصابة بحمى الضنك على مستوى العالم في هذا العام، هو الأعلى على الإطلاق، خاصة في دول أمريكا اللاتينية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة بحمى الضنك.

وهذا ضعف ما كان عليه في عام 2023 بأكمله (4.6 مليون حالة)، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت معدلات الإصابة بحمى الضنك بشكل كبير، بينما ارتفعت درجات الحرارة بشكل متزايد، ما يخلق ظروفاً مثالية للبعوض الذي ينشر حمى الضنك ليفقس بشكل جماعي ويحمل كميات أكبر من الفيروس.

أعراض المرض

والأعراض الأكثر شيوعاً للإضابة بالمرض الذي ينقله البعوض هي الحمى.

وتشمل الأعراض الأخرى الصداع الشديد والغثيان والقيء والطفح الجلدي وآلام الجسم.

ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة، إذ يتعافى معظم مرضى حمى الضنك في غضون أسبوع، ولكن في الحالات الشديدة يمكن أن يكون المرض مهدداً للحياة ويتطلب دخول المستشفى لأنه يمكن أن يؤدي إلى صدمة ونزيف داخلي وحتى الموت.

وأولئك الذين أصيبوا بحمى الضنك في الماضي هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة.

وقالت "سي.دي.سي" إنها تنفذ أيضاً تدابير أخرى، مثل تحسين وتوسيع الاختبارات المعملية لتشخيص الحالات بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى تثقيف الجمهور حول المرض وكيفية الوقاية منه.

وتشمل بعض طرق الوقاية المفيدة البقاء في أماكن مكيفة الهواء، عندما يكون ذلك ممكنًا، واستخدام طارد الحشرات، وارتداء أكمام وسراويل طويلة لتجنب لدغات البعوض.