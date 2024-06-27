أطعمة صباحية تنشط الدورة الدموية وتخفض ضغط الدم المرتفع.. حافظ عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

توجد أطعمة إذا تناولتها كل صباح تساعد الجسم على الحيوية والنشاط، وكذلك تنشيط الدورة الدموية، وخفض الدم المرتفع، خاصةً في الموجة الحارة التي نمر بها خلال تلك الفترة، والتي تعد أحد عوامل ارتفاع ضغط الدم.

وذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، هذه الأطعمة كالتالي:

البنجر

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن من تلك الأطعمة البنجر، لافتة إلى أنه يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات التي تحسن من صحة الجسم، وتنشط الدورة الدموية، وكذلك ارتجاع الأوعية الدموية، نتيجة احتوائه على أكسيد النيتريك.

الثوم

وأشارت إلى أن الثوم مصدر جيد لتدفق الدم وخفض ضغط الدم المرتفع وتقليل الالتهابات، لذا نصحت ببلع فصين كل صباح.

وأكدت أن هناك أطعمة أخرى تحسن من الضغط العالي وتنشط الدورية الدموية والتي تشمل مايلي:

- الخضروات الورقية.

- ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سي.

الرمان لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية من التلف.

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