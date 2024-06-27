فوائد مذهلة للنعناع بالريحان.. لن تتخيل تأثيره على القلب والكليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الأعشاب والنباتات الطبيعية لها فوائد عديدة في علاج الأمراض وتعزيز الصحة، واستخدمها البشر في التداوي منذ القِدم.

ومن أشهر هذه الأعشاب النعناع والريحان، الذين يُعرفان بخصائصها العلاجية المتعددة، ومزجهما معا ينتج عنه مشروب له فوائد مميزة بالنسبة لصحة القلب والكلى.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من مشروب النعناع بالريحان له الكثير من الفوائد الصحية وخصوصا على صحة القلب والكلى.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن النعناع بالريحان يدعم صحة القلب ويساعد على ضبط ضغط الدم، ويحسن الدورة الدموية ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن هذا المشروب الذهبي يحسن من صحة الكلى ويساعد النعناع على إدرار البول، والتخلص من السموم ومنع تكون الحصوات الكلى.

وأضافت أن النعناع والريحان أيضا لهم فوائد عديدة تشمل ما يلي:

معالجة عسر الهضم.

تهدئة تشنجات البطن.

تقليل الغثيان والانتفاخ.

والريحان يخفف ألم المفاصل.

الريحان يقلل الالتهابات.

يحسن من وظائف الكلى.

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