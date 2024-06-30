احذر مخاطر النوم بعد تأجيل رنين المنبه.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

المنبه اليومي من الأدوات التي لا غنى عنها للحفاظ على مواعيد الاستيقاظ باكرا، و لكن اتضح أن استخدام الغفوة للحصول على بعض دقائق إضافية من النوم قد تسبب بعض المخاطر الصحية للإنسان.

وإذا كنت ممن يأخذون غفوة خفيفة بعد الاستيقاظ من صوت المنبه، ثم ضبطه ليرن بعد بضع دقائق، فعليك الحذر من هذا الأمر، الذي قد يكون مضرا بصحتك أكثر مما تتوقع.

ووفقا لماء جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، وموقع brightside، فإن الضغط على زر الغفوة في المنبه الخاص بك، للنوم ثم الاستيقاظ بعد مدة قصيرة، قد يكون حلا سيئا فيما يتعلق بمشاكل النوم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القلب والأوعية الدموية في غضون فترة قصيرة من الزمن.

وأشار باحثون من جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، إلى أن الأشخاص الذين ضبطوا المنبه أكثر من مرة لإيقاظهم في الصباح، هم أكثر عرضة لارتفاع معدل ضربات القلب مقارنة مع أولئك الذين يستيقظون بعد منبه واحد فقط.

وارتبط معدل ضربات القلب المرتفع باستمرار بعدد من الآثار الصحية السلبية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب.

وأظهرت الدراسة، أنه من بين 450 مشاركا، قال 57% إنهم يميلون إلى الغفوة في الصباح بدلا من النهوض من الفراش مباشرة، وكانت النساء أكثر عرضة بنسبة 12% من الرجال لهذه الممارسة، كما وجدت أيضا أن هؤلاء الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في النوم كانوا أكثر عرضة لقضاء آخر ساعة في الفراش في نوم خفيف، مقارنة بالنوم الأعمق الذي يتمتع به من لا يغفون بعد المنبه.

وكشفت النتائج، أن المشاركين الذين ينامون جيدا كانت نسبة الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لديهم أقل بنسبة 75% من نظرائهم الذين ينامون بشكل سيئ.

- أثار سلبية أخرى عند إيقاف المنبه ومواصلة النوم

إفساد دورة نومك

الشعور بالتعب أكثر خلال اليوم

إلحاق الضرر بصحة أمعائك

قد تصبح بشرتك أكثر حساسية

التأثير على جهاز المناعة

- نصائح مهمة لنوم جيد

عدم شرب الكافيين بعد العشاء

تناول الحليب الدافئ وشاي الأعشاب قبل النوم

عدم مشاهدة التلفزيون والهاتف قبل النوم.

قراءة كتاب يمكن أن يساعد في تحسين النوم، لكن من المهم القيام بذلك خارج السرير حتى لا يرتبط بالأرق.