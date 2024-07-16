الامارات | كاندي كراش تكلف معلماً هندياً وظيفته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف الإدمان على لعبة كاندي كراش معلما وظيفته بعدما كشفت تحقيقات عن استخدامه هاتفه للعب ساعتين من أصل خمس ساعات ونصف الساعة من ساعات التدريس، دون الإشارة للمحادثات الهاتفية وباقي الوسائط الاجتماعية المستخدمة.

وكشفت ميزة الرفاهية الرقمية الموجودة على هاتف الأستاذ بريام جويال أنه من أصل خمس ساعات ونصف من ساعات الدراسة، قضى ما يقرب من ساعتين في لعب كاندي كراش، وتحدث على الهاتف لمدة 26 دقيقة، واستخدم تطبيقات الوسائط الاجتماعية لـ 30 دقيقة.

وجرت الحادثة عندما ذهب قاضي المنطقة راجندرا بانسيا إلى إحدى المدارس في ولاية أوتار براديش (الهند) لإجراء فحص عشوائي وشكك القاضي بواجبات الأستاذ على ما يبدو بعدما قام بفحص ست صفحات من نسخ ستة طلاب، ولاحظ 95 خطأ، منها تسعة أخطاء في الصفحة الأولى نفسها.

وقالت محطة "NTDV " أن القاضي أعرب عن استيائه من ذلك، وفحص إثر ذلك هاتف المعلم المساعد بريام جويال، فكشفت ميزة الرفاهية الرقمية الموجودة على هاتف المعلم أنه من أصل خمس ساعات ونصف من ساعات الدراسة، قضى بريام ما يقرب من ساعتين في اللعب، إضافة للاستخدامات الأخرى.

وقال قاضي المقاطعة للصحفيين: "يجب على المعلمين التركيز على التحقق من الواجبات الدراسية والواجبات المنزلية للطلاب، والتأكد من حصولهم على تعليم جيد. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لا يمثل مشكلة، ولكن استخدامها لأسباب شخصية خلال ساعات الدراسة ليس صحيحًا"..

وأخطر قاضي المنطقة إدارة التعليم بالولاية بالأمر، فأمرت بإيقاف المعلم المساعد عن العمل.