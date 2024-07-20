عالمٌ غني بالكالسيوم.. اكتشف مصادر هامّة بعيدًا عن مشتقات الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف الكالسيوم بكونه العنصر الغذائي الأساسي لصحة العظام والأسنان، غالبًا ما نربطه بتناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي.

ولكن ماذا عن الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا؟ لحسن الحظ، لا تقتصر مصادر الكالسيوم على مشتقات الألبان، بل يُمكننا العثور عليه في العديد من الأطعمة اللذيذة والمغذية.

ومن أهم مهام الكالسيوم تكوين وصيانة العظام والأسنان القوية، وتقلص العضلات، والإشارات العصبية، وتجلط الدم، كما يعد تناول الكالسيوم الكافي ضرورياً للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالعظام، مثل هشاشة العظام وضمان النمو الهيكلي السليم.

ووفق لـ "إن دي تي في"، يمكن الحصول على الكالسيوم من مصادر غذائية من غير مشتقات الألبان، أهمها:

اللوز

البروكلي

الملفوف

بذور الشيا

التين والتوفو

وهناك مصادر أخرى غنية بالكالسيوم:

الخضروات الورقية الخضراء: مثل السبانخ واللفت والجرجير، غنية بالكالسيوم وفيتامين ك، وتساعد على امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام.

البقوليات: مثل الفول والعدس والحمص، غنية بالكالسيوم والبروتين والألياف، وتُعدّ بديلًا ممتازًا للحوم لِلنباتيين.

بذور الشيا: مصدر ممتاز للكالسيوم والألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يمكن إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو السلطة.

التوفو: مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، يُمكن تناوله مشويًا أو مقليًا أو مضافًا إلى مختلف الأطباق.

السلمون: غني بالكالسيوم وفيتامين د، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

اللوز: مصدر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والدهون الصحية، يُمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات أو الحبوب.