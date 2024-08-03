توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024

مهنيا:ً حظوظك جبارة رح تدعيلي مع ها الطاقة الحلوة التي تحمل تفوق نجاحات انجازات ومغامرات سعادة رضى حماسة ونشاط اسبوع مهم جدا جدا يعنيك بشكل مباشر الشمس وعطارد المتراجع في برجك بالاضافة الى القمر الجديد مرة واحدة بالسنة تحصل ولادة القمر في برجك اسبوع مهم جدا حكما تبدأ صفحة جديدة وتطوي صفحة من الماضي اسبوع يحمل ايجابيات اسبوع يبشر بتطورات تساعدك تعطيك تحرك حياتك بشكل كبير

عاطفياً: إنّه أسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر مع تواجد الزهرة في العذراء في البيت الثاني بيت الدعم والقوة الذي يحمل لك حدثاً عاطفيا ومفاجأة سعيدة كما يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة للعازب, سوف تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج الف مبروك