توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024

مهنياً: من بين الابراج الذي يستعيد مكانته بين الابراج تعود للمقدمة تعود للابراج الاوفر حظا فتكون انت نجم النجوم اسبوع مفصلي يتميز بطاقات من الحظوظ الضخمة والمهمة اسبوع عبارة عن طي صفحة وبدأ صفحة جديدة تنقلب لصالحك مع وجود كوكب الزهرة كوكب الشهرة والحظ الكبير والارتباط والحب والزواج بالاضافة الى وجود القمر في برجك ما يجعلك تنطلق بطاقة كبيرة وبكل ثقة بالنفس في هذا الاسبوع الواعد بانفراجات واسعة

عاطفياً: تشعر بالانسجام تحت تاثير الزهرة في برجك وتبدو في افضل حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية لادارة كل متطلبات العائلة نظراً لنضجك وقدرتك على استيعاب الامور بتجرّد وهدوء للعازب,قد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار يتعلق بخطوبة او زواج الف مبروك