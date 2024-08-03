توقعات مولود برج "القوس" من السبت 03 آب إلى الجمعة 09 آب 2024

القاهرة- الخليج 365 مهنياً: الكواكب في الاسد دواء الك بشائر خير بانتظارك من اكثر الابراج نشاطا اسبوع بكل الحظوظ فيه لصالحك حسب مواقع الكواكب اسبوع مهم يؤثر ايجابا عليك الشمس من الاسد والقمر الجديد تزيدك جمالا تدعم حظوظك فرص كثيرة توسع شهرة قدرة جذب واقناع غريبة عجيبة فاستغلها اسبوع ممتاز ممتاز حلو ومناسب للتقدم للعمل على انهاء مسائل المعقدة اسبوع يتعاطف معك ويقدم لك الحظ تطل واثق الخطى تعكس كفائتك وايمانك بذاتك عاطفيا: تأثيرات الزهرة في برج العذراء المواجه لبرجك تجعلك تنشغل عن الشريك بأمور متنوعة كالعمل او السفر بسبب والذي يزعزع استقرارك فتعيش اجواء متناقضة حاول ان تكون هادئا كي لا تهدم التوازن العائلي للعازب من الافضل لك أن تسعى جاهداً لحماية علاقتك الحاليّة وأن تتروّى قبل الإرتباط في اية علاقةٍ جديدة

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