بعد إعلان وفاتها.. شابة تستيقظ من الموت قبل دفنها- لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة فريدة من نوعها، استيقظت شابة بريطانية من غيبوبة عميقة بعد أن أعلن الأطباء وفاتها واستعدت عائلتها لتوديعها ودفنها.

إيما برايس، الشابة البريطانية البالغة من العمر 32 عاما، كانت تعرضت لمحاولة انتحار أدت إلى تلف شديد في دماغها.

بعد أن فقدت الأمل في تعافيها، قرر الأطباء في المستشفى إيقاف أجهزة الإنعاش عنها، وفقا لموقع "news".

لكن، في مفاجأة غير متوقعة، استيقظت إيما من غيبوبتها وبدأت في التواصل مع عائلتها من خلال حركات بسيطة في رأسها وعينيها.

تلك اللحظة كانت بمثابة ولادة جديدة لعائلتها، التي كانت تستعد لمراسم دفن ابنتهم، وتحولت إلى احتفال بحياتها.

والدتها، سامانثا، عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المعجزة، وقالت: "لا أستطيع تفسير ذلك، لم أبكي كثيراً في حياتي من قبل، نحن سعداء جداً لأنها استيقظت".

رغم هذه النهاية السعيدة، فإن حياة إيما لا تخلو من الصعاب والتحديات، فهي تعاني الآن من الشلل في جانب واحد من جسدها، وتعرضت لسكتة دماغية، وتلقت أضرارا بالغة في دماغها.

الأطباء يحذرون من أن تعافيها الكامل قد يكون مستحيلا، وأنها لا تستطيع البقاء على قيد الحياة لأكثر من 30 دقيقة دون مساعدة جهاز التنفس الصناعي.

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